شفاء 509 حالة مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 509 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 ألفا و28 حالة.



وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال509 من فيروس

(كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وقال السفير طارق القوني، سفير مصر لدي الكويت، إن تم بدء انتخابات مجلس الشيوخ المصريين بالخارج، موضحًا أن الانتخابات بدأت في تمام الـ9 صباحًا

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والتصويت يستمر اليوم وغدًا من خلال البريد السريع.

وأشار "القوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، إلى أن هناك مجال لتلقي مظاريف الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوح بحد أقصى ليوم 12، مؤكدًا أن الانتخابات عبر البريد فقط ولا يسمح بتواجد المواطنيين بالسفارة.

ولابد من مراجعة مستندات التصويت قبل ارسال المظروف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شكاوى من المواطنين بخصوص الآلية الجديدة في العملية التصويتية للمصريين بالخارج.