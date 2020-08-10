884 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة السابقة.



ذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - أنه تم تسجيل 6 وفيات جراء الفيروس ليبلغ الإجمالي 606 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء التفشي إلى 80991.

وأفادت معطيات نشرتها الوزارة بتسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات وصلت إلى

581 حالة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن 369 مريضا يوجدون في حالة خطيرة، فيما يخضع 109 للتنفس الصناعي.

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وصادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس في اجتماع عبر الهاتف، على إلغاء القيود التي فرضت على فتح المصالح التجارية خلال نهاية الأسبوع وعلى التواجد في حدائق الألعاب العامة، اعتبارا من الجمعة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 أسرى فلسطينيين محررين من بلدة "فقوعة" شرق

مدينة جنين.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى

المحررين، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

من جانب آخر، أصيب مواطن فلسطيني بجروح، اليوم، عقب استهداف مركبته بالحجارة من قبل مستوطنين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية شمال الضفةالغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطني "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق الالتفافي بالقرب من قرية بورين، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم من بلدة حجة شرق قلقيلية بجروح، نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي، لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.