فتح معبر بري جديد بين العراق والسعودية

كشف السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي، اليوم الإثنين، عن وجود مشاورات ثنائية بين الرياض وبغداد؛ لتسهيل حركة تنقل الأفراد بين البلدين، معلنًا عن فتح معبر بري جديد قريبًا.

وقال الجنابي- في بيان أوردته قناة "السومرية الإخبارية- إن "العراق والسعودية يبحثان إلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك عائد