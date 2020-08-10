5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في روسيا

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، وفاة 70 شخصًا وإصابة 5118 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا إلى 892654 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 15001.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إن 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية، الصادرة

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اليوم الإثنين، أن 3259 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات منذ بداية تفشي الوباء إلى 696618 شخصًا.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، إلا أن معدل الوفيات يعد ضعيفًا مقارنة مع

باقي الدول ولم يتجاوز 15 ألفًا منذ بدء تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.

وسجلت روسيا اليوم الأحد 5189 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 5212 إصابة و129 وفاة يوم السبت، لتبلغ الحصيلة 887536 حالة، منها 14931 حالة وفاة وفقا لموقع روسيا اليوم.