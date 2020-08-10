56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان

ذكرت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفعت إلى 37 ألفًا و162 حالة، وذلك عقب تسجيل 56 حالة إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 1328 حالة، وذلك عقب تسجيل 7 حالات وفاة
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.
ولقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران جراء ثاني انفجار يهز عاصمةأفغانستان كابول، بعد أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار مماثل في العاصمة أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص.
وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة كابول فردوس فارامورز- وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين - وقوع انفجار في المنطقة التاسعة من كابول في وقت سابق اليوم، مضيفًا أن الانفجار وقع في منطقة مكرويان بالمدينة في حوالي الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي لأفغانستان، مستهدفًا سيارة من طراز تويوتا لاندكروزر.
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