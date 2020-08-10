الجزائر.. بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين لليوم الثاني على التوالي

بدأت السفارة المصرية بالجزائر اليوم الاثنين في تلقي أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد المستعجل، للتصويت في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين في الخارج .

وقال سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم إن السفارة بدأت في تلقي أوراق الاقتراع بالبريد من أبناء الجالية، موضحا أن التصويت سينتهي اليوم لكن السفارة ستظل تتلقى المظاريف بالبريد حتى بعد غد /الأربعاء/، على أن يتم مراجعة تاريخ الإرسال على المظروف للتأكد من أنه تم إرساله يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأضاف أن كل مصري مقيم بالخارج واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي له الحق في التصويت، متابعا أنه نظرا للظرف الصحي العالمي الحالي بسبب أزمة فيروس

وأشار مشرفة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت في فيديو تفصيلي على موقعها الرسمي طريقة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، مؤكدا أن السفارة تتلقى الأصوات بريديا على عنوانها الجديد: 18 شارع المعز بن باديس بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري .

وأوضح أن السفارة ستتلقى الأصوات بريديا، ثم تقوم بتسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف؛ للتأكد من أن التاريخ المثبت به هو 9 أو 10 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المظاريف وتقسيم الأصوات إلى فردي وقوائم ثم إرسال أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة الانتخابات لتعلن النتيجة.

وأعرب مشرفة عن ثقته في المشاركة القوية للجالية المصرية بالجزائر في الانتخابات كعادتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية وأخرها الاستفتاء على الدستور العام الماضي، مؤكدا أن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية في كل الولايات سواء عبر الهاتف أو صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. بالخارج واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي له الحق في التصويت، متابعا أنه نظرا للظرف الصحي العالمي الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الأدلاء بالأصوات في الانتخابات من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.وأشار مشرفة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت في فيديو تفصيلي على موقعها الرسمي طريقة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، مؤكدا أن السفارة تتلقى الأصوات بريديا على عنوانها الجديد: 18 شارع المعز بن باديس بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري .وأوضح أن السفارة ستتلقى الأصوات بريديا، ثم تقوم بتسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف؛ للتأكد من أن التاريخ المثبت به هو 9 أو 10 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المظاريف وتقسيم الأصوات إلى فردي وقوائم ثم إرسال أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة الانتخابات لتعلن النتيجة.وأعرب مشرفة عن ثقته في المشاركة القوية للجالية المصرية بالجزائر في الانتخابات كعادتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية وأخرها الاستفتاء على الدستور العام الماضي، مؤكدا أن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية في كل الولايات سواء عبر الهاتف أو صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين لليوم الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.