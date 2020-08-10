معدل البطالة يترفع في تركيا إلى 12.9%

أشارت البيانات في تركيا ، اليوم الاثنين، إلى ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة ، حيث بلغ بين أبريل ويونيو 12.9% مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق، بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم كورونا.

وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها، إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد، وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6% من 52.9% قبل سنة.

وكان معدل البطالة 12.8% في الفترة ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2% من 15% قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.

وأشارت تقارير إلى ازدياد طلبات الاستقالة والتقاعد إثر ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بين عاملي القطاع الصحي في تركيا، لأسباب يعتقد مختصون أنها نتيجة لسياسة الانفتاح التي بدأتها الحكومة مطلع يونيو الماضي برفع قيود الحجر المفروضة في نواحي الحياة في البلاد.

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وبدأت سلسلة من الاستقالات وطلبات التقاعد تظهر في ولايات باطمان ودوزجه ومانيسا في تركيا في ظل حالة من عدم الرضا على غياب التعويضات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي أثناء مواجهة وباء كورونا.

وأكد رئيس غرفة الأطباء مانيسا الطبية، شاهوت دوران، طلب 6 عاملين في القطاع الطبي في ولاية مانيسا التقاعد الشهر الماضي، مما يزيد من "القلق بأن الوباء يطال الأطباء أيضاً" بحسب دوران، الذي أشار أيضاً إلى أن

"الأطباء يعملون بظروف قاسية وجهاً لوجه في مواجهة الموت، وعدم دفع تعويضات إضافية لهم خلال شهري يونيو ويوليو يقلل من حافز العمل، وهذا يضر بالقطاع الطبي".