تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، الاثنين، 20 مليون شخص، في حين تخطى عدد الوفيات 734 ألفا، ولا تزال الولايات المتحدة والبرازيل والهند تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.



وذكر موقع "وورد ميترز"، المختص في رصد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، أن عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونا ونحو 32 ألفا، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.



وأشار الموقع نفسه إلى أن عدد الوفيات بمرض "كوفيد 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 734 ألفا و98 وفاة بالعالم، مبينا أن عدد المتعافين وصل إلى 12 مليونا وأكثر من 904 آلاف شخص.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ 20 مليون حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.