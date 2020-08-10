كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: قطر تعمدت منح مساعدات لحزب الله بشكل مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة العين الإخبارية، عن مصادر مطلعة، أن قطرت عمدت منح المساعدات بشكل مباشر إلى حزب الله وليس للدولة اللبنانية، في إشارة واضحة لعلاقة دولة مع ما يفترض أنه تنظيم محلي".

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وأشارت المصادر المطلعة، إلى أن المساعدات غير المحدودة من السلاح والمال لحزب الله، وصفت العلاقة بين قطر وحزب الله بـ"العلاقة المالية بالدرجة الأولى".

وأوضحت المصادر، "هذه العلاقة بدأت تترسخ أكثر وأكثر سياسيا عبر ما عرف باتفاق الدوحة بعد أحداث بيروت عام 2008 التي نزل فيها حزب الله بسلاحه إلى الشارع"، وعقد حينها "اتفاق الدوحة" الذي رسّخ اعرافا سياسية أدت شيئا فشيئا إلى إمساك حزب الله بالسلطة في لبنان.