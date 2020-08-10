كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات أيقونة العطاء الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت دولة الإمارات أنها مركز للعمل الخيري في العالم، حيث يفيض خيرها على جميع الدول، تاركة شواهد ومنجزات تؤكد أنها أيقونة العطاء الإنساني، من خلال جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم

وقالت صحيفة البيان، إن مساعدات دولة الإمارات نابعة من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، إسهاماتها الكبيرة في نجدة المستضعفين والمنكوبين".

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وتسهم دولة الإمارات، في تقديم العون للدول الأشد فقرا والدول النامية، وللمنظمات الدولية، فهي توجه رسالة للعالم أجمع أنها بلد الإنسانية العظيمة، وأنها منبع الخير والوفاء للجميع، فعطاؤها نهر متدفق لا ينضب، وقد باتت شعلة الخير والإنسانية في العالم، حيث إن رايتها ستظل خفاقة دائما في سماء الإنسانية ".

وأشارت إلى أن الدولة أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي، وبالأرقام والإحصاءات، حيث طالت مساعداتها، أصقاع الأرض، وعمت بخيرها مختلف الدول دون النظر في تباين الديانات والسياسات.