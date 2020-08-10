هاجمت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، الشبكة الإفريقية للدور الفرانكوفونية، بسبب اتخاذها لقرار إنشاء مقر لها في مدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأصدرت ممثلية جبهة “البوليساريو” الانفصالية في أوربا بيانا صحفيا لها، اليوم الاثنين، وصفت فيه قرار الشبكة الإفريقية للدور الفرنكوفونية بالعدواني، كما هاجمت المغرب، واتهمته بانتهاج أساليب استفزازية، لتضليل الرأي العام الناطق بالفرنسية.
الجبهة الانفصالية، التي انتقدت بشدة، من قبل، الاعلان عن فتح قنصليات أجنبية لدول إفريقيا في الصحراء المغزبية، ترى في هذه الخطوة خطرا، لكون الأمر يتعلق بمؤسسة ثقافية معتمدة من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية، البلد العضو الدائم في مجلس الأمن الدولين والاتحاد الأوربي.
ودعت الجبهة الانفصالية، جان بابتيست لوموان، وزير الدولة المكلف بالسياحة، والفرنسيين في الخارج، والفرانكوفونية، إلى التدخل في هذه القضية، و”عدم التساهل والتسامح” مع إقامة مقر لمؤسسة في الصحراء المغربية.
الجبهة الانفصالية تراهن على أصوات الدول الداعمة لها، من أجل الضغط لتعليق إنشاء هذا المقر، في عمق الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقر جديد لشبكة الفرنكوفونية في الداخلة يغضب “البوليساريو” وشكوى لحكومة فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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