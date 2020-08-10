كورونا تتخطى 20 مليون مصاب عبر العالم والمغرب السادس إفريقيا

تخطت إصابات كورونا حول العالم، اليوم الاثنين، حاجز 20 مليونا، وفق موقع “ورلدوميتر”، المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي إصابات الفيروس حول العالم بلغ 20 مليونا، و40 ألفا، وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، إحيث بلغت 5 ملايين و199 ألفا، مع 165 ألف حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 3 ملايين و35 ألفا، و101 ألف وفاة، ثم الهند بمليونين و215 ألفا مع 44 ألف وفاة.

أما في القارة السمراء، فتخطى عدد الوفيات، الناتجة عن الإصابة 23 ألف حالة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونا و52 ألف حالة إصابة أكثر من نصفها في جنوب إفرقيا، التي سجلت حتى الآن 559 ألف حالة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، تليها -من حيث الوفيات- كل من مصر بـ5000 حالة، ثم الجزائر 1300 حالة، ثم نيجيريا 945 حالة، والسودان بـ781 حالة.

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ويأتي المغرب في الرتبة السادسة على المستوى الإفريقي، لا من حيث الإصابات، أو الوفيات، الناتجة عن الفيروس، بتسجيله 33237 حالة إصابة مؤكدة، و498 حالة وفاة.

وفي باقي الدول العربية، يعتبر العراق الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، بتسجيله 5392 وفاة من أصل 150 ألف إصابة، تليه مصر، ثم السعودية بـ288 ألف إصابة و3167 وفاة، ثم الجزائر، وبعدها عمان 81 ألف إصابة و513 وفاة، ثم الكويت بـ71 ألف و478 وفاة، والإمارات بـ62 ألف حالة، و357 وفاة، وقطر بـ112 ألف حالة و184 وفاة.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، في 12 دجنبر 2019. وتسبب الفيروس بوفاة 734 ألفا و20 شخصا حول العالم، فيما تماثل 12 مليونا و900 ألفا و661 مصابا للشفاء.