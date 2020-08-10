اضطراب في التزويد بالماء في خريبكة وواد زم في وقت الذروة وتعهدات بإصلاح العطب

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن مدينتي وادي زم، وخريبكة، والمراكز التابعة لهما عرفت اضطرابات، وانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب، أمس الأحد، وكذا، اليوم الاثنين، خلال الليل، وفترة الذروة بالنهار، وذلك بسبب أشغال صيانة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، اليوم، أنه “بسبب أشغال الصيانة لإصلاح عطب بمدخل مركز تاشرافت على مستوى القناة الرئيسية ذات القطر 1000 ملم، والتي تزود بالماء الصالح للشرب مدن، ومراكز إقليم خريبكة، انطلاقا من محطة معالجة مياه سد آيت مسعود بإقليم بني ملال، ستعرف كلا من مدن وادي زم، وخريبكة، والمراكز التابعة لهما اضطرابات، وانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب، وذلك، يومي أمس الأحد 9 غشت 2020 واليوم 10 غشت، خلال الليل، وفترة الذروة بالنهار”.

وأوضح المكتب، في هذا الصدد، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة، والترتيبات المستعجلة، المتمثلة في استدعاء المقاولة، التي تشرف على إصلاح هذه الأعطاب، وكذا توفير جميع مواد الإصلاح لتقليص مدة الانقطاعات، وإعادة التزويد إلى وضعه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن المكتب سيقوم بإجراء خبرة تقنية لتحديد أسباب الأعطاب، التي تحدث بالقناة الرئيسية ذات القطر 1000 ملم، الرابطة ما بين مدينتي أبي الجعد، ووادي زم، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأعطاب في المستقبل.