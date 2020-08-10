شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز المليون والوفيات تقترب من 23 ألف حالة والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في جميع أنحاء القارة الأفريقية ارتفع إلى 1036564 حالة وذلك بعد تسجيل 14 ألفا و480 إصابة جديدة.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم - أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 22966 وفاة بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة، لافتا إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس بلغ 723040 حتى الآن.

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