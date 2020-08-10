شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة العدل اللبنانية والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 تقدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم بالاستقالة من منصبها.

وأوضحت الوزيرة، في خطاب اليوم، أنها قدمت استقالتها بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات.

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