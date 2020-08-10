شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أمريكي: أي لقاح لكورونا نتوصل إليه سيصبح متاحا للعالم والان نبدء بالتفاصيل
وهناك أكثر من 200 لقاح محتمل للمرض يجري تطويرها على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 20 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية على البشر. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير لقاح قبل نهاية العام رغم أن اللقاحات عادة تحتاج لعدة سنوات من التطوير والاختبار لضمان السلامة والفاعلية.
وقال عازار للصحفيين أثناء زيارة لتايوان "في مقدمة أولوياتنا بالطبع تطوير وإنتاج كمية كافية من اللقاحات والعلاجات الآمنة والفعالة التي توافق عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام في الولايات المتحدة".
وأضاف "لكننا نتوقع أن تكون لدينا القدرة، فور تلبية هذه الاحتياجات، أن نتيح هذه المنتجات في العالم وفقا لعمليات توزيع تتسم بالعدل والمساواة سنتشاور بشأنها في المجتمع الدولي".
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