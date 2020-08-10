لهذه الأسباب إياك انتعال الشبشب أو حذاء 'فليب فلوب'!

وبحسب ما أوضحه دكتور ميغيل كونها، جراح الأطفال المعتمد ومؤسس مركز Gotham للعناية بالأقدام في نيويورك، فقد ثبت أن انتعال هذا النوع من الأحذية قد يحظى بتأثيرات سلبية على المدى الطويل على القدمين بسبب نقص الدعم الذي يوفره لهما.



وتابع دكتور ميغيل حديثه في السياق ذاته بتأكيده على حقيقة أن تلك الأحذية تضر القدمين في واقع الأمر، وذلك لأنها تشكل ضغطا غير ضروري على المفاصل، موضحا أنه دائما ما يَنصَح مرضاه بعدم ارتداء هذا النوع من الأحذية لفترات طويلة؛ لأنه يؤدي لانهيار الأقدام، مما يؤثر على مشيتنا ووضعية أجسامنا، وهو ما يمكن أن يؤدي لتولد قدر هائل من الضغط ليس فقط على القدم ولكن على بقية الجسم.

كما تحدث دكتور ميغيل عن التأثيرات بعيدة المدى التي يمكن أن تطال المرأة من وراء ارتدائها تلك الأحذية، حيث قال " تكب أقدامنا بشكل طبيعي خلال دورة المشي. ومع هذا، فإننا ومع ارتداء أحذية الفليب فلوب، فإنها تكب أو تهبط لمدة أطول؛ ما يتسبب بالتبعية في تغيير الميكانيكا الحيوية وتوزيع الضغط والوزن عبر القدم".

وأكمل ميغيل "وقد يتسبب هذا الاختلال في تطور بعض التشوهات الكامنة بالقدم كحدوث ورم وتشوه إصبع القدم المطرقية، وهو ما يؤدي لحدوث حالات مؤلمة مرتبطة بكب أو هبوط القدم كحدوث آلام بالقوس/ الكعب، ألم حاد بالساق وأسفل الساق، التهاب الأوتار الظنبوبي الخلفي والتهاب وتر العرقوب. ويمكن أن يترجم هذا الخلل بعد ذلك إلى أعلى، بما يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم كما الركبتين والظهر".

وعن أبرز المشكلات التي تتعرض لها المرأة حال مداومتها على انتعال تلك الأحذية، فهي:



- حدوث تشوه إصبع القدم المطرقية، وهو تقلصات بإصبع القدم بسبب اختلال التوازن العضلي في القدم.

- حدوث أورام، وهي اختلالات في التوازن الحيوي الميكانيكي الذي يشمل مفصل إصبع القدم الكبير.

- حدوث آلام بالكعب والإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية.

ولهذا ينصح الأطباء بضرورة الاستعاضة عن هذا الحذاء ببعض البدائل الأخرى التي تعتبر أكثر راحة وفائدة للقدمين، ومن أبرز تلك البدائل أحذية slide الصيفية البسيطة (مشابهة لتلك المعروضة في الصورة المرفق أدناه).