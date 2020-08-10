ذي قار تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة



أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الاثنين، بتسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجّلت 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحافظة سجّلت أيضاً حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس".



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