تأجيل محاكمة البشير وآخرين في "انقلاب 1989"

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف.



وقال المعز حضرة المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين إن "جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد غدا الثلاثاء تأجلت حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف للإفراج عنهم بالضمان".

وأضاف حضرة إلى أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه حسن الترابي الذي توفي في 2016.

وعُقدت في الحادي والعشرين من يوليو أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين الـ27 وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي رفع الجلسة بعد وقت قليل حتى 11 أغسطس.

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ويواجه المتهمون تهمة تقويض النظام الدستوري بالانقلاب عسكرياً على الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، تحت المادة 96 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الإعدام.

يذكر أن النيابة العامة السودانية، والمناط بها تمثيل الحق العام، قد أحالت ملف الدعوى الخاصة بانقلاب يونيو/حزيران 1989 للقضاء بعد تحقيقات استمرت لعدة شهور، حددت بموجبها أسماء المتهمين والمواد التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها.

واستولى نظام الإخوان الإرهابي على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989، مقوضا الحكومة الديمقراطية بقيادة المهدي.

وتعد المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، وتم توقيفه إثر ذلك.