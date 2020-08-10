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الصين تعلن تسجيل 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 35 حالة اصابة وافدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الصين تعلن تسجيل 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 35 حالة اصابة وافدة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الاثنين، تسجيل 49 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 35 حالة اصابة "وافدة" ليرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 84668 شخصا بينما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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واوضت اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ،بانه تم تسجيل 14 حالة إصابة بعدوى "محلية" جميعها في منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم في حين لم تسجل العاصمة بكين او مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس اي حالة اصابة جديدة "محلية".

 

واشارت الى انها سجلت 35 حالة اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين 18 حالة اصابة منها في بلدية (شنغهاي) واربع حالات في مقاطعة (شاندونغ) ومثلها في مقاطعة (سيتشوان) وثلاث حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) ومثلها في مقاطعة (شانشي) وحالتان في مقاطعة (لياونينغ) وحالة واحدة في مقاطعة (تشجيانغ) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2169 حالة.

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