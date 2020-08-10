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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجّل 514 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الكويت أمس تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71713 حالة .. فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 478 حالة.
وأوضح الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حالات الإصابة الـ 514 السابقة تضمنت 359 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 69.84 في المائة و 155 حالة لغير الكويتيين بنسبة 30.16 في المائة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس شفاء 713 إصابة في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 63519 حالة.
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