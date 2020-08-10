شكرا لقرائتكم كورونا.. 2132 إصابة جديدة و189 وفاة في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت قناة العالم الإيرانية على تليغرام عن وزارة الصحة قولها إن البلاد سجلت 2132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و189 وفاة.
وكان محمد رضا محبوب فر، عضو "لجنة مكافحة كورونا" في إيران، قال إن ضحايا كورونا في البلاد أكثر بـ20 ضعفاً من الأرقام الرسمية المُعلنة، لكن السلطات لا تريد كشف الإحصائيات الحقيقية "لاعتبارات أمنية وسياسية"، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت الأحد أن عدد الوفيات بكورونا بلغ 18427 وفقاً للأرقام الرسمية، ما يعني بحسب محبوب فر، أن العدد الحقيقي للمتوفين وصل إلى أكثر من 368 ألفا.
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