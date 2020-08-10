الاستقالات تتوالى.. وزيرة العدل اللبنانية تترك منصبها على خلفية انفجار بيروت الهائل

أعلنت وزير العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، عن استقالتها من منصبها، لتعد الاستقالة الثالثة لوزراء في الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت الهائل والذي أسفر عن سقوط الآلاف من القتلى والمصابين.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن وزيرة العدل ماري كلود نجم ، قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، اليوم الإثنين.

وأفادت الوسائل الإعلامية أن عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 10، وذلك بعد تقديم النائب هنري الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين.

وكان 9 من أعضاء البرلمان اللبناني قد أعلنوا استقالتهم، وهم يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

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وأعلن كل من إفرام نعمه (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) وديما جمالي عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل، استقالتهم من البرلمان.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن نواب حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وكذلك النائبة المستقلة بولا يعقوبيان.

وكان النائب المخضرم مروان حمادة، عضو الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي، أول من أعلن استقالته من مجلس النواب اللبناني عقب وقوع انفجار بيروت الهائل.

وأمس، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية ووزير البيئة استقالتها من الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.