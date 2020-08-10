الوداد البيضاوي يوجه أولمبيك خريبكة لإستعادة صدارة الدوري المغربي

يستقبل فريق الوداد الرياضي مساء اليوم الإثنين، ضيفه أولمبيك خريبكة على ملعب محمد الخامس، برسم الجولة 21 من البطولة الإحترافية لكرة القدم.
ويأمل فريق الوداد في تحقيق 3 نقاط والانتصاؤ في هذه المبارة، بعد عودته المتواضعة عقب استئناف الدوري، حيث تعادل على أرضه (1/1) مع مولودية وجدة، والهزيمة أمام نهضة بركان (2/1).
ويبحث الفريق الأحمر استعادة صدارة الترتيب، التي خسرها مؤخرا لمصلحة الرجاء، الذي استغل مؤجلاته لينقض على القمة.
من جهته يدخل الفريق الخريبكي غمار المنافسة بعد توقف الدوري، بسبب جائحة كورونا، وعينه على العودة بنتيجة إيجابية من البيضاء، من أجل الابتعاد أكثر من منطقة “الخطر”، حيث يحتل المركز 12 برصيد 23 نقطة.
ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوداد، بعد خوض كلا الفريقين 20 مباراة.
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