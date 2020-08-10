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بعد انتشار خبر إصابتها بفيروس كورونا، خرجت الفنانة فاتي جمالي عن صمتها لتؤكد صحة الخبر، عبر نشر نتيجة تحاليلها، كما أنها طلبت من المشككين في حقيقة مرضها الكف عن ذلك.
وشاركت الفنانة فاتي جمالي، ليلة الجمعة/ السبت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، نتيجة التحليل المخبري لفيروس كورونا، التي تؤكد إصابتها، وقالت لجمهورها: “الفيروس كيف جاني يقدر يجي لأي واحد.. دوزت أياما صعيبة، وليازال الحمد لله على كل حال”.
وأضافت جمالي محذرة جمهورها: “ردوا البال والله يحفظكم، ودعيوا معيا الله يشافيني غير على ود ولدي لي ماعندوش من غيري”.
وتحدثت جمالي مع صفحة لأخبار المشاهير، روجت أنها أصيبت بالعدوى في احتفالها بعيد ميلادها، نافية ذلك، وقالت “لا ماشي حفل هاداك كنا خمسة ديال الناس ولا علاقة مع الموضوع، حرام لي فيا يكفيني حرام زيدو طيحو عليا الباطل”.
وتلقت جمالي، ليلة إعلانها عن إصابتها، تعاطف الكثير من أصدقائها، إذ نشروا صورها، طالبين من متتبعيها وجمهورها الدعاء لها، في حين أعادت هي نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر فاتي جمالي تنشر نتائج تحاليل كورونا.. وتنفي تسبب احتفال عيد ميلادها بإصابتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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