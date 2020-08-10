الناظور.. ممرض ينهي حياته طعنا بسكين على مستوى القلب- صورة

اهتزت مدينة الناظور، ليلة أمس الأحد، على وقع حالة انتحار، بعدما أقدم ممرض على وضع حد لحياته طعنا بالسلاح الأبيض، داخل منزله، الموجود في حي براقة، وذلك لأسباب مجهولة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الراحل كان يشتغل قيد حياته ممرضا في المستشفى الحسني، ولديه 3 أطفال، وعثرت عليه زوجته فوق سريريه مضرجا في دمائه، بعد أن طعن نفسه بسكين حاد جهة القلب.

ونقلت سيارة الأموات جثة الهالك إلى مستودع الأموات، التابع للمستشفى الحسني، قصد عرضه على تشريح طبي لمعرفة أسباب الوفاة، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة، والسلطات المحلية الإجراءات القانونية اللازمة، لتحديد ظروف، وملابسات الوفاة.