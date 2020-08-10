ترامب يتعهد بتقديم مساعدات مالية كبيرة إلى لبنان

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتقديم مساعدات مالية كبيرة لدولة لبنان، دون توضيح أرقام هذا الدعم.

وقال ترامب: إن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان.

وكان البيان الختامي لمؤتمر مانحي لبنان، الذي انطلق بشكل افتراضي، أمس الأحد، بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد تقديم المساعدات بما يتناسب مع احتياجات اللبنانيين، بتنسيق من الأمم المتحدة على أن تسلم مباشرة إلى الشعب.

وأوضح البيان الختامي نفسه أن الدول المشاركة اتفقت في المؤتمر على المساعدة، لإجراء تحقيق محايد، ومستقل في انفجار مرفأ بيروت.

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وقال مكتب الرئيس الفرنسي: إن مؤتمر مانحي لبنان تلقى تعهدات بنحو 253 مليون أورو (298 مليون دولار)، مساعدات إغاثة فورية.

وشارك في المؤتمر 15 رئيس دولة، وحكومة، بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورؤساء وزراء إيطاليا، وإسبانيا.

كما شارك ممثلون عن 30 دولة، ونحو 6 منظمات عالمية، ويحضره، أيضًا، رئيس الاتحاد الأوربي، شارل ميشال، ومديرو منظمات دولية كبرى، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والصليب الأحمر.