محكمة واشنطن تصدر أمر استدعاء قضائي لولي العهد السعودي في قضية سعد الجبري

أفادت قناة “الجزيرة” بأن ” محكمة واشنطن أصدرت أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية سعد الجبري”.

وقبل ايام، دخلت الخارجية الأميركية على خط قضية ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري، بعد يوم واحد من دعوى مثيرة رفعها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام القضاء الأميركي وتضمنت وقائع مروعة.

وثمنت الخارجية الأميركية جهود الجبري، ووصفته بأنه كان شريكا موثوقا فيه للإدارة الأميركية في قضايا مكافحة الإرهاب .

وجاءت رسالة الخارجية الأميركية ردا على رسالة أخرى كان قد أرسلها أعضاء في الكونغرس الشهر الماضي، مطالبين الرئيس دونالد ترامب بالعمل على الإفراج عن أبناء سعد الجبري.