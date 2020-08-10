طقس الاثنين.. سحب منخفضة مع قطرات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتشكل سحب منخفضة وكثيفة على سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مع تكون كتل ضبابية محلية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ نزول بعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمتفرقة على السواحل الشمالية والوسطى، مع تمركز سحب رعدية مصحوبة بزخات مطرية محلية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة لها، والمنطقة الشرقية، والريف، والجنوب الشرقي، وقد تمتد حتى منطقة السايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وشرق سواحل البحر الأبيض المتوسط.

كما يرتقب ظهور سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب فوق الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، مما سيهيئ الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق، في حين ستبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وسيكون الطقس حارا نسبيا إلى أحيانا حار بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، والسايس، والمنطقة الشرقية، والسهول الداخلية، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا بباقي أرجاء المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وداخل منطقة سوس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وداخل الأقاليم الجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 41 و44 درجة بالجنوب الشرقي، وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية، وواد ملوية، وداخل منطقة سوس، وسهول تادلة، وتانسيفت، والرحامنة، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وجنوب البلاد، وما بين 32 و36 درجة بالسهول الداخلية، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و32 درجة بالساحل المتوسطي، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا بباقي المناطق