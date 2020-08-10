السودان.. السيول تتسبب في مصرع 20 شخصا وتدمير 4 آلاف منزل

أعلن الدفاع المدني السوداني اليوم الأحد ، مصرع 20 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مختلف ولايات البلاد ليرتفع عدد القتلى منذ الخميس إلى 30. وذكرت وكالة الأنباء السودانية،نقلا عن الدفاع المدني أن “20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 ودمر نحو 66 مرفقا عاما” مشيرا إلى أن عدد المنازل التي دمرت كليا بسبب السيول والفيضانات بلغ 3945 منزلا. وأشارت إلى أن الدفاع المدني أرسل مساعدات بواسطة مروحيات إلى ألفين من عمال تعدين الذهب، حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان. كما قدمت فرق الإغاثة “دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية حيث يقدر عدد المحاصرين بنحو 2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين، تلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية”.

وأعلن مكتب الامم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان الأربعاء ،أن “نحو 50 ألف شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان ما تسبب في فيضانات وانزلاقات أرضية وألحق أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد”. ونقلت الأمم المتحدة عن “مفوضية العون الإنساني” الحكومية أن “50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع”.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.