الاحتلال يهدم منزلا في بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات الخراب الإسرائيليّة التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلا في خربة بيت إسكاريا، المعزولة بتجمع مستوطنة "غوش عصيون" المقام على أراضي المواطنين جنوبي بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن نعمان محمد سعد، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن الاحتلال صعد من انتهاكاته بحق المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة، لدفعهم على الرحيل منها لصالح المستوطنات.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمة وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما كثفت شرطة الاحتلال من تحرير مخالفات كورونا للمقدسيين خلال تواجدهم في محيط البلدة القديمة ومنطقة باب العامود.