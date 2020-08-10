شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجّل 572 وفاة و23 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد إنها سجلت 572 وفاة و23010 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements ووصل إجمالي العدد في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة إصابة و101049 وفاة. وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

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