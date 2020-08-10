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تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في الصين و28 بكوريا الجنوبية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 10 أغسطس 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 49 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي يوم التاسع من أغسطس، صعودا من 23 حالة في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج.

 

وسجلت اللجنة أيضا 31 حالة جديدة خالية من الأعراض مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84668 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

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وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية اليوم الاثنين تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 28 حالة من بينها 17 حالة انتقال محلي للعدوى، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 14626.

 

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يجعل إجمالي عدد الوفيات يستقر عند 305، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

 

وبلغ عدد المتعافين تماما من الفيروس 13658 بزيادة 16 عن اليوم السابق.

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