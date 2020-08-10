نيوزيلندا تحتفل.. 100 يوم بلا فيروس كورونا

الإثنين 10 أغسطس 2020

أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان أمس الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.



وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و 22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات مركز جونز هوبكنز، وفقا للبيان.

وقال مدير عام الصحة النيوزيلندي آشلي بلومفيلد إن تحقيق 100 يوم دون انتقال العدوى بين أفراد المجتمع يعد إنجازًا مهمًا، ومع ذلك، كما نعلم جميعًا، لا يمكننا الشعور بالاطمئنان.. لقد رأينا في الدول الأخرى مدى سرعة ظهور الفيروس مرة أخرى وانتشاره في الأماكن التي كانت تحت السيطرة، لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد والتحرك سريعًا للقضاء على أي حالات مستقبلية في نيوزيلندا ".

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وأشاد العديد بإجراءات الإغلاق الصارمة التي قررتها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، حيث أخضعت البلاد إلى واحدة من أكثر عمليات الإغلاق تقييدًا لمدة أربعة أسابيع وفرضت إغلاق السفر الدولي في مارس.

في عضون ذلك، تجاوزت الولايات المتحدة 5 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 162 ألف حالة وفاة.