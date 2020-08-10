شكرا لقرائتكم خبر عن 1007 وفيات بكورونا في الهند خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020

توفي 734 ألفا و25 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الإثنين، استناداً إلى مصادر رسمية.



وجرى تسجيل 20 مليونا و26 ألفا و211 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 12 مليونا و900 ألف و757 مصابا حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش.

ووفقا للعين آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

49 إصابة في الصين

أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الإثنين، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، خلال آخر 24 ساعة، من بينها 35 حالة وافدة و14 حالة محلية العدوى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن جميع الحالات الـ14 المحلية تمَّ الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم الأحد، مشيرة إلى أن 64 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، الأحد.

وحتى نهاية يوم الأحد، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 84668، من بينهم 802 مريض ما زالوا يتلقون العلاج، و41 منهم في حالة خطيرة.

وذكرت اللجنة أن 79232 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و4634 شخصا توفوا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.

1007 وفيات في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الإثنين، تسجيل 1007 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس أكثر من 44 ألف حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل أكثر من 62 ألف حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و215 ألفا و74 حالة.

واليوم هو رابع يوم على التوالي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية أكثر من 60 ألف حالة.

يدرس المنسق الوطني في إسرائيل للتعامل مع جائحة كورونا، روني جامزو، احتمال تأجيل انطلاق السنة الدراسية الوشيكة في الصفوف من الرابع فما فوق إلى ما بعد الأعياد اليهودية أواسط شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن تأجيل انطلاق العام الدراسي المقبل في هذه الصفوف سيقتصر على التجمعات السكنية الحمراء فقط، أي الموبوءة.

وفي غضون ذلك، صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، الأحد، على سلسلة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ومن بينها تقييد التجمعات في المناطق المفتوحة إلى 20 شخصا وفي الأماكن المغلقة إلى 10 أشخاص، وتحديد أعداد المصلين في دور العبادة المسقوفة بعشرة.

ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ، الثلاثاء.

وبلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل من جراء مضاعفات كورونا 600، وبحسب بيانات وزارة الصحة ارتفع عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 395 من بينهم 117 لا يقدرون على التنفس ذاتياً.

ووصل عدد الحالات المرضية النشطة إلى أكثر من 24 ألفا و500 حالة.

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28 إصابة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 28 حالة من بينها 17 حالة انتقال محلي للعدوى، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 14626.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يجعل إجمالي عدد الوفيات يستقر عند 305، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد المتعافين تماما من الفيروس 13658 بزيادة 16 عن اليوم السابق.

وفيات قياسية في أستراليا

سجلت أستراليا عدداً قياسياً للوفيات اليومية بفيروس كورونا، الإثنين، وذلك رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، البؤرة الحالية للعدوى بالبلاد، قرب أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

وأعلن مسؤولون في فيكتوريا، مركز الموجة الثانية لفيروس كورونا في أستراليا، وفاة 19 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والرقم هو أعلى محصلة يومية للضحايا بأستراليا منذ ظهور الوباء وذلك رغم وجود ولايات أخرى لم تعلن بعد أرقام الإصابات والوفيات.

وفي المقابل، أعلن مسؤولو الولاية تسجيل 322 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أقل عدد إصابات يومية منذ 29 يوليو/تموز.

وسجلت أستراليا نحو 21 ألف إصابة بالفيروس و314 حالة وفاة.

تراجع الوفيات والإصابات بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، تسجيل 292 وفاة و4376 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 695 وفاة و6495 إصابة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي العدد في المكسيك إلى 480278 حالة إصابة 52298 وفاة.

وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

23 ألف إصابة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 572 وفاة و23010 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل إجمالي العدد في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة إصابة و101049 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.