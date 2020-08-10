شكرا لقرائتكم خبر عن 70 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، وفاة 70 شخصا وإصابة 5118 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد ارتفع بذلك إلى 892654 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس .15001
وأظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم أن 3259 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بداية تفشي الوباء إلى 696618 شخصا.
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