شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 1007 وَفَيَات و62 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة 1007 وفيات و62064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 44386 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 2215074 حالة، مفيدةً إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 1535743 حالة.

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