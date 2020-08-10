شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة أردوغان تضرب الاقتصاد .. والبطالة ترتفع لمستويات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

يواصل الاقتصاد التركي نزيف الخسائر بسبب سياسات أردوغان العدائية في المنطقة، وانعكس ذلك على معدل البطالة، حيث أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع البطالة في تركيا بين ابريل ويونيو إلى 12.9 بالمئة مقارنة مع 12.8 بالمئة في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.

وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 بالمئة من 52.9 بالمئة قبل سنة.

كان معدل البطالة 12.8 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 بالمئة من 15 بالمئة قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.