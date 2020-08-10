شكرا لقرائتكم خبر عن "لوكاشينكو" يفوز بفترة رئاسة أخرى في روسيا البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

كشفت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء اليوم الاثنين إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فاز بنسبة 80 بالمئة من الأصوات. وأضافت اللجنة أن سفيتلانا تيخانوسكايا، التي كانت معلمة للغة الإنجليزية وظهرت كمنافسته الرئيسية في انتخابات أمس الأحد حصلت على 9.9 بالمئة من الأصوات. وأعلنت النتائج الأولية بعد أن أطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصدمة لتفريق متظاهرين.

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