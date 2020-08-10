بالفيديو: هكذا نجا معتصم النهار من انفجار بيروت

ويظهر في المقطع الذي وثّقته كاميرا المراقبة الفنان السوري وهو جالس على كرسي وخلفه الزجاج، فيما يتحدث إليه المنسق، فيبدو بعد سماع الصوت القوي غير مدرك لما يحصل، وينفجر بعدها بلحظات قليلة الزجاج ويتناثر في أرجاء المكان.
وعلّق معتصم على المقطع الذي نشره عبر خاصية الستوريز في "انستغرام" بالقول: "الحمدلله دائماً وأبداً". وحرص أيضاً على اعادة نشر صوره التي تفاعل معها محبّوه الذين عبروا عن فرحتهم لنجاته وسلامته.
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