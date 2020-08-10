نجدة بغداد تسجل أكثر من ألف مخالفة قانونية خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، تفاصيل الموقف الأمني للعاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت عدد المخالفات القانونية أكثر من ألف حالة.
وكانت حصيلة الممارسات الأمنية بحسب البيان كالآتي:القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب ضمن منطقة الدورة.
القبض على 14 سيارة مطلوبة (ضبط مركبة وحجز تنفيذي).
القبض على 193 متسولاً.
القبض على 42 مخموراً يعترضون سبيل المارة.
القبض على 486 شخصاً مخالفاً لتعليمات حظر التجوال.
القبض على 295 دراجة مخالفة للتعليمات القانونية.
القبض على شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية في الفضاء ضمن منطقة الدورة.
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