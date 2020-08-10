نجدة بغداد تسجل أكثر من ألف مخالفة قانونية خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، تفاصيل الموقف الأمني للعاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت عدد المخالفات القانونية أكثر من ألف حالة.

وقال بيان لإعلام النجدة تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هذه الممارسات لتعزيز الأمن وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون في العاصمة الحبيبة بغداد". وكانت حصيلة الممارسات الأمنية بحسب البيان كالآتي: القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب ضمن منطقة الدورة. القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب ضمن منطقة الدورة. القبض على 14 سيارة مطلوبة (ضبط مركبة وحجز تنفيذي). القبض على 193 متسولاً. Advertisements القبض على 42 مخموراً يعترضون سبيل المارة. القبض على 486 شخصاً مخالفاً لتعليمات حظر التجوال. القبض على 295 دراجة مخالفة للتعليمات القانونية. القبض على شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية في الفضاء ضمن منطقة الدورة.

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