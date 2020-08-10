احمٍ نفسك من السمّ الأبيض... بدائل صحية للسكر

ومن المعروف أن السكر لا يحتوي على أي فائدة غذائية. ولهذا من الأفضل في حال عدم القدرة على التخلّي عن المذاق الحلو، استبداله بمكونات طبيعية أخرى. من أبرزها العسل الذي يحتوي على نسبة مهمة من مضادات الأكسدة ومن الخصائص المفيدة لعمل الجهاز الهضمي وللبشرة.كذلك يمكن الاعتماد على التمر الغني بالمغذيات والذي قد يقي من أمراض السرطان ومن العدوى. وهو أيضاً مصدر للبوتاسيوم الضروري للعديد من وظائف الجسم.

ومن المفيد الاعتماد أيضاً على عصير القيقب الغني بالمعادن مثل الزنك والمنغنيز والمفيد لصحة القلب وجهاز المناعة. ورغم هذه الفوائد الكثيرة، من الأفضل عدم استهلاك هذه المكونات بكميات كبيرة.