يعتبر تناول السكر من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى المعاناة من السمنة. وتشير دراسة نشرت نتائجها في دورية My Health إلى أن السكر يزيد من خطر المعاناة من السمنة ومرض السكري، فضلاً عن تراجع قوة جهاز المناعة وظهور علامات الشيخوخة المبكرة وزيادة احتمال المعاناة من مختلف انواع السرطانات.
ومن المعروف أن السكر لا يحتوي على أي فائدة غذائية. ولهذا من الأفضل في حال عدم القدرة على التخلّي عن المذاق الحلو، استبداله بمكونات طبيعية أخرى. من أبرزها العسل الذي يحتوي على نسبة مهمة من مضادات الأكسدة ومن الخصائص المفيدة لعمل الجهاز الهضمي وللبشرة.
كذلك يمكن الاعتماد على التمر الغني بالمغذيات والذي قد يقي من أمراض السرطان ومن العدوى. وهو أيضاً مصدر للبوتاسيوم الضروري للعديد من وظائف الجسم.
كذلك يمكن الاعتماد على التمر الغني بالمغذيات والذي قد يقي من أمراض السرطان ومن العدوى. وهو أيضاً مصدر للبوتاسيوم الضروري للعديد من وظائف الجسم.
ومن المفيد الاعتماد أيضاً على عصير القيقب الغني بالمعادن مثل الزنك والمنغنيز والمفيد لصحة القلب وجهاز المناعة. ورغم هذه الفوائد الكثيرة، من الأفضل عدم استهلاك هذه المكونات بكميات كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر احمٍ نفسك من السمّ الأبيض... بدائل صحية للسكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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