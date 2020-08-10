أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ففي أسواق الجملة لشارع النهر ببغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 345 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 342 ألفاً.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 321 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 319 ألف دينار.



وبخصوص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 345 و 350 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 و325 ألفاً.

(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).

