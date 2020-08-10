القبض على 17 متهماً بينهم مطلوبون بقضايا 'إرهاب' في ميسان

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على 17 متهماً بينهم مطلوبون بقضايا "إرهاب" في محافظة ميسان.

وقال إعلام الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ميسان في وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء من بينهم ثلاثة متهمين بقضايا الإرهاب في مناطق متفرقة من المحافظة".



وأضاف البيان أن "مفارز الوكالة ألقت القبض على أربعة متهمين وفق المادة (٤٤٤ سرقة)، وستة آخرين وفق المادة (٢٨مخدرات)، كما تم القبض على أربعة آخرين وفق المادة (٤٠٦ قتل)، فضلاً عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء بقضايا الإرهاب".



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