صدور أمري استقدام وقبض بحق مسؤولين في صحة بابل

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة وأمر قبضٍ بحق رئيس لجنة المشتريات فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.وأوضحت أن "الأمرين صدرا على خلفيَّة شراء مستلزماتٍ طبيّةٍ ومعقماتٍ لمستشفيات المحافظة"، مؤكدةً "وجود مغالاةٍ في الأسعار، وصرف تلك المواد والمستلزمات بدون إدخال مخزني أو لجان استلام، فضلاً عن تشخيص مكتب تحقيق بابل مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء".

وكانت الهيئة أعلنت في الخامس من آب الحالي عن تمكنها من كشف خروق في آلية عمل معمل أوكسجين الحلة الطبيِّ التابع لدائرة صحة محافظة بابل.

