بالفيديو: تجديد حظر التجوال... الإصابات ترتفع بالجزئي والكلي

وحتى الآن، أطلقت وزارة الصحة بيانات متكررة تحذر فيها من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، في حين تسابق الشركات العالمية الزمن بحثاً عن لقاح أو علاج، وهو ما أعلنت روسيا الاقتراب من تحقيقه بعد أيام قليلة، بينما يدرج مختصون ذلك في إطار السباق نحو طرح العلاج أولاً، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية طرح علاج أمريكي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.



الأزمةٌ طالت، وألقت بظلالها على طبقات كبيرة من المجتمع، تبحث عيون أصحابها بين عناوين الاخبار عن خبر فتح حظر التجوال كلياً، أو حتى تقليص ساعاته، وهو ما يبدو أنه لن يتحقق قريباً، أو ربما يتحقق على طريقة مناعة القطيع، التي يؤكد الجميع عدم قدرة العراق على اتباعها.

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