إسرائيل تحذر "حزب الله" من "تداعيات خطيرة" لأي حرب

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من "تداعيات خطيرة" لأي حرب جديدة بين إسرائيل وتنظيم "حزب الله" في لبنان.

وقال جانتس إن الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن "نصر الله هو أكبر مشكلة للبنان".

وأضاف، في إيجاز أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، اليوم الإثنين، "إذا لم يكن لدينا خيار سوى القتال، فقد يكون لذلك تداعيات خطيرة".

وتابع: "انفجار لبنان كان يمكن أن يكون أسوأ لأن حزب الله يحتفظ بالمتفجرات في منازل المدنيين، فوجود منازل في لبنان فيها غرفة للضيوف وأخرى للصواريخ ستجعل المجتمع اللبناني يدفع ثمنا باهظا".

وأشار جانتس إلى أن "إيران معنية بفتح جبهة إرهاب في سوريا وعلينا منع ذلك، نعمل ضد ترسيخ القوات الإيرانية في سوريا وفي أماكن أخرى في المنطقة وبكل الطرق".

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وقال: "الواقع الشرق أوسطي هو واقع غير مستقر، دون يقين وعدم الاستقرار يرافق المنطقة منذ عقد من الزمان".

وأضاف: "يوجد هنا مصالح للدول العظمى المختلفة وعلى دولة إسرائيل أن تحافظ على علاقات مع دول المنطقة ومع الدول العظمى، وضمان عدم الدخول في دوامة في هذه الفترة التي يتزعزع فيها كل شيء والبقاء مستقرين وأقوياء".

وتابع جانتس: "علينا أن نعمل سوية مع دول العالم من أجل إلحاق الضرر بإيران والتأثير على ما يجري داخلها".

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، في هذا الصدد، أن "إيران لاتزال تطمح بالحصول على سلاح نووي. لديها وكلاء في دول كثيرة في العالم والمنطقة، يحظر علينا تجاهل هذا الخطر".

وقال: "مواصلة الضغط على إيران والإجراءات الحازمة لمواصلة فرض الحظر عليها هو أسمى أهدافنا".

واعتبر جانتس أن "إسرائيل ليس لديها أي مصالح في غزة باستثناء الهدوء التام وعودة الأولاد"، في إشارة إلى 4 إسرائيليين يقول إنهم محتجزون في قطاع غزة منذ العام 2014.