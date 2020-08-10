نائب ميركل مرشح لخلافتها في المستشارية

اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، أولاف شولتس، وزير المالية ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، للترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل.



جاء ذلك حسبما أعلنت زاسيكا إسكين، رئيسة الحزب على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين.

وكشف استطلاع حديث للرأي أن شولتس هو الأوفر حظا للترشح للمستشارية بين زملائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

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وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، أن 42% من الألمان يرون شولتس مناسبا لتولي منصب المستشار، بينما يرى 40% آخرين أنه غير مناسب للمنصب.

ويتفوق شولتس بذلك، وبوضوح، على زميله في الحزب ووزير العمل، هوبرتوس هايل، الذي رأى 19% من الذين شملهم الاستطلاع أنه مناسب لمنصب المستشار.

وحلت وزيرة الأسرة فرانتسيسكا جيفي في المرتبة الثالثة (16%)، ثم الأمين العام للحزب لارس كلينجباليل (12%)، ثم رئيسا الحزب ساسكيا إسكن ونوربرت فالتر-بوريانس (11% لكل منهما)، وجاء آخرا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش (6%).

وتصدر شولتس أيضا الاستطلاع حتى بين أنصار الحزب، حيث رأى 72% منهم أنه مناسب لتولي منصب المستشار، ليتقدم بفارق كبير أمام كافة الساسة السابق ذكرهم. وحصل كل من هايل وجيفي على تأييد 34% من المشاركين في الاستطلاع.