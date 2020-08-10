انت الان تتابع الهند تحظر استيراد عتاد عسكري سعيا للاكتفاء الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يوم الأحد إن بلاده ستتوقف عن استيراد 101 بند من العتاد العسكري في محاولة لزيادة الإنتاج الدفاعي المحلي.

وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للاعتماد على الذات في الإنتاج الدفاعي. والهند من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم.

وعملت الهند على تسريع مشترياتها العسكرية في أعقاب اشتباك حدودي في يونيو حزيران بين القوات الهندية والصينية ووافقت الحكومة على شراء 33 مقاتلة روسية وتطوير 59 طائرة أخرى في يوليو تموز.

وبلغ التوتر بين الهند والصين أعلى مستوياته منذ سنوات في أعقاب الاشتباك في قطاع متنازع عليه من الحدود في غرب جبال الهيمالايا. وسقط 20 جنديا من الجانب الهندي قتلى في الاشتباك.

Advertisements

ويقول خبراء عسكريون إن الهند تنقصها الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر والمدافع الميدانية بسبب انخفاض تمويلها للمشتريات على مدى سنوات.

وقال وزير الدفاع في سلسلة من التغريدات ”من المقرر تنفيذ الحظر على الواردات تدريجيا بين 2020 و2024“.

وعادة ما تشتري الهند السلاح من روسيا لكنها اتجهت على نحو متزايد للشراء من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف الوزير أن قائمة البنود المحظور شراؤها تشمل منظومات الأسلحة المتطورة والمدافع وأنظمة السونار وطائرات النقل والطائرات الهليكوبتر المقاتلة الخفيفة.