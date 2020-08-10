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كورونا يتراجع في المكسيك وفيكتوريا الأسترالية تسجل 19 وفاة و322 إصابة جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

كورونا يتراجع في المكسيك وفيكتوريا الأسترالية تسجل 19 وفاة و322 إصابة جديدة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الأحد تسجيل 292 وفاة و4376 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 695 وفاة و6495 إصابة في اليوم السابق.

 

ووصل إجمالي العدد في المكسيك إلى 480278 حالة إصابة 52298 وفاة.

 

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وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

 

وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

وفي أستراليا، أعلنت ولاية فيكتوريا اليوم الاثنين تسجيل 19 حالة وفاة و322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اليوم الاثنين هذه الأرقام، ما يرفع حصيلة الوفيات من الفيروس في الولاية إلى 229 وإلى 314 على مستوى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.

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